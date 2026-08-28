Лавров об Анкоридже: РФ привыкла делать дела "по-пацански" Лавров об Анкоридже: РФ привыкла делать дела "по-пацански", не висеть на руках

Москва28 авг Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал переговоры российской и американской сторон в Анкоридже, отметив, что Россия привыкла делать дела "по-пацански", а не виснуть на руках.

В интервью телеканалу РБК Лавров напомнил, что на саммите в Анкоридже в прошлом году было изложено предложение Вашингтона по украинскому урегулированию. Тогда президент России Владимир Путин пункт за пунктом разбирал инициативу США, а американская сторона подтверждала изложенное.

Путин сказал, что тут есть нюансы, но он полностью принимает предложение. Мы готовы. Если это не согласие и не договоренность, тогда не знаю, что такое договоренность. Сразу после Анкориджа европейцы вместе с Владимиром Зеленским метнулись, "повисли" у Дональда Трампа на руках рассказал министр

Затем "Большая семерка" похоронила Анкоридж, добавил Лавров.

На вопрос, значит ли это, что Россия "не доработала", не объяснив Трампу свою точку зрения и не "повиснув" у него на руках, глава МИД РФ ответил, что это не стиль Москвы.

Это не наш стиль. Мы привыкли делать дела, можно сказать "по-благородному", можно сказать "по-пацански". Это, по сути, одно и то же. Мы "ударили по рукам" сказал Лавров

Министр также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле Россия также приняла предложение украинцев, однако договоренности были сорваны Западом.