Макрон рассказал о едва не подписанном соглашении по Украине Макрон: Трамп на Аляске почти заключил с РФ сделку по украинским территориям

Москва20 июн Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп в августе 2025 года был готов подписать соглашение по урегулированию ситуации на Украине, которое предусматривало территориальные уступки в пользу РФ и позволило бы президенту России Владимиру Путину закончить конфликт на условиях Москвы. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на французского лидера Эммануэля Макрона.

По его словам, документ обсуждался во время встречи на военной базе в Анкоридже на Аляске и был близок к подписанию. В нем говорилось о передаче РФ освобожденных и взятых под контроль территорий Украины в ходе специальной военной операции (СВО). Кроме того, Москва могла получить территории, не находящиеся под ее контролем.

В Анкоридже соглашение уже почти было на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже еще не была захвачена заявил Макрон

Он утверждает, что в тот период Трамп считал вероятным поражение Украины. Французский президент связал это с напряженной встречей американского президента и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

По версии Макрона, впоследствии глава Белого дома пересмотрел свою позицию.