Москва10 сен Вести.После краха киевского режима десятки тысяч обученных и вооруженных бандитов хлынут на территорию Европейского союза, и это станет частью ответственности европейских политиков. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Когда киевский режим рухнет, а он рухнет обязательно, десятки тысяч вооруженных, хорошо обученных европейцами, снабженных деньгами бандитов хлынут на территорию Европейского Союза. Вот тогда им мало не покажется. Тогда они поймут, что такое злонравия достойные плоды. И это будет частью той ответственности, которую несет Европа, которая избрала подобных [канцлеру ФРГ Фридриху] Мерцу лидеров, дала им власть над собой и дала возможность сегодня разрушать континент, разрушать, наносить удары по нам, ничего для Европы плохого никогда не сделавшей, и в результате этого взрастить монстра. Монстра, с которым пока мы боремся, но очень скоро они почувствуют его на себе заявил Исаев

Ранее Исаев указал на противоречие в словах канцлера Германии, который после поражения своего блока на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, где победила партия "Альтернатива для Германии", заявил, что продолжит жестко проводить свой курс во имя демократии, хотя, по его же собственному признанию, его поддерживает лишь 10% населения.