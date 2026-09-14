В Госдуме допустили нападение Украины на Европу после окончания СВО Депутат Колесник: Европа опасается нападения Украины после окончания конфликта

Москва14 сен Вести.Европа опасается, что Украина после поражения в конфликте с Россией может выступить против своих нынешних покровителей в Евросоюзе. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

По словам парламентария, последствия нынешней политики европейских стран в отношении Киева могут оказаться непредсказуемыми. Он отметил, что после завершения специальной военной операции многое будет зависеть от того, в каком состоянии окажется Украина.

Надо посмотреть, в каком она состоянии будет [после СВО], но как бы Украина не объявила специальную военную операцию против Европы сказал Колесник

Депутат напомнил о заявлениях главы киевского режима Владимира Зеленского о значительном числе украинцев, находящихся на территории ЕС. По словам Колесника, Киев ранее использовал этот фактор как инструмент давления на европейские страны, требуя от них дальнейшей поддержки.

"Европа вздрогнула" от подобных угроз Киева и теперь "пытается его задобрить", считает Колесник. При этом он подчеркнул, что нахождение в странах ЕС около 5 млн украинцев является серьезным фактором, который, по его мнению, европейские власти вынуждены учитывать.