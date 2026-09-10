КП: Зеленский захочет получить выгоду от мира после окончания СВО

Зеленский намерен потребовать еще больше денег после окончания СВО, пишет КП КП: Зеленский захочет получить выгоду от мира после окончания СВО

Москва10 сен Вести.Западные союзники Украины выразили обеспокоенность темпами расходования финансовой помощи Киеву. На этом фоне политические группы в стране обвиняют друг друга в растрате и нецелевом использовании средств. Об этом пишет обозреватель KP.RU Александр Гришин.

Как пишет Гришин, масштабная финансовая дыра, которая образовалась на Украине, спровоцировала открытый поиск виновных внутри украинских элит. Однако, по замечанию обозревателя издания, масштабные траты ожидают западных кураторов Киева впереди.

По-настоящему Зеленский удивит европейцев и весь мир, когда закончится война, и он потребует у союзников уже не десятки, а сотни миллиардов долларов говорится в публикации

По мнению Гришина, после окончания конфликта Зеленский попытается сохранить власть под любым предлогом, например, аргументируя это предвыборным периодом или сохранением военного положения. Кроме того, как отметил журналист, глава киевского режима намерен максимально монетизировать мирный процесс, аргументируя это обязанностью Европы восстанавливать разрушенное, что в итоге может полностью разорить европейских доноров.

Ранее The New York Times сообщала, что требования Зеленского о дополнительном финансировании заставили чиновников в Европе задаться вопросом, на что Украина тратит помощь от ЕС. Западные союзники также намерены выяснить, не преувеличены ли потребности Украины.