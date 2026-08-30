Килинкаров указал на уверенность киевского режима, что его потери покроет Запад Килинкаров: Киев убежден, что все потери Украины покроет Запад

Москва30 авг Вести.Киевский режим не обеспокоен тяжелым положением украинской экономики из-за уверенности в том, что все потери страны компенсирует Запад. Таким мнением поделился политолог, депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

В беседе с ТАСС он отметил ожидания украинских властей относительно нового европейского пакета помощи, благодаря которому Киев продолжит воевать.

У них есть твердое убеждение, что все это будет компенсировано их европейскими хозяевами. То есть они считают, что в принципе потери экономические будут компенсированы, потому что Европа заинтересована в продолжении конфликта, расходы Украины меньше не станут, а значит, это все будет компенсировано Западом цитирует агентство Килинкарова

Накануне агентство Bloomberg написало, что Украина столкнулась с особо острым дефицитом финансирования в оборонной сфере. Нехватка средств в государственном бюджете страны в 2027 году, как уточнялось, может превысить прежние прогнозы. Для привлечения необходимых средств Киев будет вынужден выполнить политические условия Международного валютного фонда.