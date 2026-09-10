Мендель заявила, что ЕС пересмотрит помощь Украине после скандала с Зеленским

ЕС может пересмотреть помощь Украине после скандала с Зеленским Мендель заявила, что ЕС пересмотрит помощь Украине после скандала с Зеленским

Москва10 сен Вести.Европейские страны могут пересмотреть подход к финансированию Украины после требования главы киевского режима Владимира Зеленского досрочно выделить часть средств из кредита следующего года. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Ранее New York Times сообщила, что просьба Зеленского направить часть будущего кредита на покрытие дефицита военного бюджета Украины в размере 27 млрд долларов вызвала обеспокоенность у европейских чиновников. Некоторые из них, по данным издания, начали задаваться вопросом об эффективности расходования Киевом уже выделенных средств.

Европа теперь рассмотрит, как она финансирует Украину. Не следует ожидать ничего щедрого написала Мендель

По ее мнению, единственным выходом из конфликта остается начало полноценных мирных переговоров.