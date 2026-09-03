Меркурис: Зеленский все чаще критикует западных союзников

Меркурис: Зеленский раздражен действиями западных союзников Меркурис: Зеленский все чаще критикует западных союзников

Москва3 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский раздражен тем, что западные союзники не предоставляют Киеву дополнительную помощь на фоне ударов России по военным целям на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью РИА Новости.

Пока Украину разрушают градом российских ракет, Зеленский все больше раздражается из-за того, что его западные союзники, его столь превозносимые западные союзники, похоже, никак не могут ему помочь приводит РИА Новости слова Меркуриса

По словам аналитика, именно поэтому киевский главарь раскритиковал европейских политиков, которые продолжают уходить в отпуск на фоне ударов по инфраструктуре Украины.

Газета The Wall Street Journal написала, что Киев нуждается в нескольких тысячах перехватчиков для противостояния новым российским реактивным беспилотникам.