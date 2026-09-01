Москва1 сенВести.Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что европейские политики продолжают уходить в отпуск на фоне усиления ударов по инфраструктуре Украины. Его заявление приводит издание "РБК-Украина".
Последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень такой неприятный привкус... Ощущением такого, знаете... "дипломатия по плану". То есть, если отпуск, то отпускпожаловался Зеленский
Заявление прозвучало на фоне сообщения Министерства обороны России о нанесении очередного массированного удара высокоточным оружием по военным заводам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.