Глава Украины раскритиковал союзников за уход в отпуска во время ударов РФ

Зеленский пожаловался на европейскую "дипломатию по плану" во время атак Глава Украины раскритиковал союзников за уход в отпуска во время ударов РФ

Москва1 сен Вести.Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что европейские политики продолжают уходить в отпуск на фоне усиления ударов по инфраструктуре Украины. Его заявление приводит издание "РБК-Украина".

Последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень такой неприятный привкус... Ощущением такого, знаете... "дипломатия по плану". То есть, если отпуск, то отпуск пожаловался Зеленский

Заявление прозвучало на фоне сообщения Министерства обороны России о нанесении очередного массированного удара высокоточным оружием по военным заводам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.