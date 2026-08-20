Зеленский признал, что конфликт стал дороже и Киеву не хватает средств

Зеленский пожаловался на нехватку средств Зеленский признал, что конфликт стал дороже и Киеву не хватает средств

Москва20 авг Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт обходится Украине все дороже, поэтому Киеву необходимо найти дополнительные средства прежде всего для оборонного сектора.

Нам нужно найти средства. Это самый главный вызов - прежде всего в секторе обороны Украины. Нужно найти необходимые ресурсы, и я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был. Война стала дороже, и это факт заявил Зеленский в Telegram

По его словам, Россия использует против Украины все больше инструментов давления, на которые Киеву необходимо отвечать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сейчас нет предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования на Украине. Причина этого — позиция киевского режима.