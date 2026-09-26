Зеленский боится проблем с экономикой и энергетикой зимой Эксперт Скориков: Зеленский пытается выиграть время перед сложной зимой

Москва26 сен Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости перемирия связаны с желанием Киева выиграть время перед возможными экономическими и энергетическими трудностями зимой. Об этом рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

По словам эксперта, которые приводит RT, украинские власти не ожидали настолько масштабного ответа России на удары ВСУ вглубь ее территории. Это, как считает Скориков, создало для Киева дополнительные сложности накануне зимнего периода, когда нагрузка на энергосистему и экономику обычно увеличивается.

Украина не достигла поставленных целей, получив лишь дополнительный удар по экономике. А впереди зима, которая обещает быть очень непростой для Киева. Есть большие опасения, что на Украине в этот раз будет очень холодно и голодно заявил Скориков

Аналитик считает, что сейчас Зеленский испытывает давление сразу по двум направлениям: из-за ухудшения положения внутри Украины и со стороны Вашингтона, который призывает Киев к переговорам.

В нынешней ситуации очевидно, что под давлением Соединенных Штатов Зеленский не может просто так уклониться от идеи переговоров отметил эксперт

По его мнению, украинская сторона при этом заинтересована в затягивании переговорного процесса и рассчитывает дождаться изменений в политической ситуации в США.

Скориков также заявил, что Киев рассчитывает переждать оставшуюся часть президентского срока Дональда Трампа и продолжить продвижение своих интересов уже при следующей администрации США.

Отдельно эксперт оценил ситуацию с поддержкой Украины со стороны европейских стран. По его словам, позиция Европы стала менее стабильной, однако украинское руководство по-прежнему рассчитывает на поддержку европейских государств.