Москва25 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может пойти на одностороннее прекращении огня в конфликте с Россией. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, Зеленскому придется изыскивать политические ходы, поскольку ВСУ не могут противостоять российской армии на поле боя.

Он (Зеленский – прим. ред.) несколько раз отрицал факт давления в отношении того, что от него требуют прекращения огня в одностороннем порядке… А если ты не можешь противостоять врагу, ты не можешь сбивать ракеты, ты не можешь ничего противопоставить реактивным дронам и так далее, у тебя остаются только политические ходы, если нет военных. И один из политических ходов может быть такой, что они могут заявить в одностороннем порядке о прекращении огня... Теоретически может быть такое. Тем более, если Зеленский это отрицает, значит, нужно полагать, что, наверное, так и будет сказал Киилнкаров

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял о согласии Киева на полное и безоговорочное прекращение огня. Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, комментируя его слова, отметил, что этого украинской стороне никто пока не предлагал. Он предположил, что Киев готовится капитулировать.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что ограниченное или временное прекращение огня не приведет к завершению конфликта на Украине. Однако, по его словам, это может снизить глобальную напряженность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что российская сторона готова к переговорам с Украиной по достижению устойчивого мира, но на время диалога спецоперацию приостанавливать не будет.