Москва25 сенВести.Одностороннее согласие Киева на прекращение огня может означать намерение украинской стороны капитулировать. Такое предположение журналист ИС "Вести" Валентин Богданов высказал в своем Telegram-канале.
Комментируя заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о согласии Киева на полное и безоговорочное прекращение огня, журналист указал, что от российской стороны такое предложение не поступало.
Украина согласилась на прекращение огня. А кто предлагал? У одностороннего согласия на полное и постоянное прекращение огня во время боевых действий есть неприятный синоним. Капитуляция. Тем, кто в Киеве пора определиться с терминологиейотметил Богданов
Ранее госсекретарь США Марко Рубио согласился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что приостановка огня на Украине не решит конфликт.