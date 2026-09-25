Журналист Богданов: у согласия на прекращение огня есть синоним – капитуляция Богданов расценил согласие Киева на прекращение огня как капитуляцию

Москва25 сен Вести.Одностороннее согласие Киева на прекращение огня может означать намерение украинской стороны капитулировать. Такое предположение журналист ИС "Вести" Валентин Богданов высказал в своем Telegram-канале.

Комментируя заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о согласии Киева на полное и безоговорочное прекращение огня, журналист указал, что от российской стороны такое предложение не поступало.

Украина согласилась на прекращение огня. А кто предлагал? У одностороннего согласия на полное и постоянное прекращение огня во время боевых действий есть неприятный синоним. Капитуляция. Тем, кто в Киеве пора определиться с терминологией отметил Богданов

Ранее госсекретарь США Марко Рубио согласился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что приостановка огня на Украине не решит конфликт.