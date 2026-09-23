Рубио согласился, что приостановка огня на Украине не решит конфликт Рубио: временное прекращение огня на Украине не решит конфликт окончательно

Москва23 сен Вести.Ограниченные или временные прекращения огня на Украине не приведут к остановке конфликта, однако позволят смягчить глобальную напряженность. Такое заявление в беседе с журналистами по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сделал госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, и Россия, и Украина заинтересованы в прекращении атак на объекты энергетики и инфраструктуру, связанную с поставками зерна.

Это не прекратит войну, но как я полагаю, это, вероятно, некоторым образом позволит смягчить некоторые ощущаемые глобальные проблемы сказал Рубио

Переговоры с Лавровым заняли около часа. Встреча состоялась на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.