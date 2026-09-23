Рубио: РФ и Украина заинтересованы в прекращении ударов по объектам энергетики

Рубио заявил о заинтересованности РФ и Украины в остановке ударов по энергетике Рубио: РФ и Украина заинтересованы в прекращении ударов по объектам энергетики

Москва23 сен Вести.Москва и Киев заинтересованы в прекращении ударов по энергетическим объектам, а также по инфраструктуре, связанной с экспортом зерна. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в разговоре с журналистами.

Я думаю, обе стороны выражали интерес в каком-то ограниченном режиме прекращения огня, включая сферу энергетики и поставок зерна отметил он

Госсекретарь добавил, что данный шаг не прекратит войну. Однако, по его словам, он может помочь смягчить "ощущаемые глобальные проблемы".

При этом Рубио подчеркнул, что приостановка ударов по объектам энергетики "простой задачей не будет".

Ранее госсекретарь США провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переговоры длились около часа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.