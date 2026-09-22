Для США неприемлемы удары Киева по судам с американской нефтью, заявил Рубио Рубио: США обеспокоены ударами Украины по судам с американской нефтью

Москва22 сен Вести.Вашингтон обеспокоен ударами Киева по судам с американской нефтью и хочет их прекратить, заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу Fox News.

Он уточнил, что за последние несколько месяцев Вооруженные силы Украины несколько раз атаковали суда с нефтью, которые были связаны с США. В то же время дипломат усомнился, что эти атаки были преднамеренными.

Тем не менее они становились мишенью со стороны Украины. И вот эту проблему необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходило сказал Рубио

Президент США Дональд Трамп всегда стремился прекратить украинский конфликт и делает все возможное, чтобы это произошло, добавил дипломат.

Ранее Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры России. В ответ глава киевского режима заявил, что остановит атаки лишь в том случае, если закончатся удары Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре.