Москва22 сенВести.Вашингтон обеспокоен ударами Киева по судам с американской нефтью и хочет их прекратить, заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу Fox News.
Он уточнил, что за последние несколько месяцев Вооруженные силы Украины несколько раз атаковали суда с нефтью, которые были связаны с США. В то же время дипломат усомнился, что эти атаки были преднамеренными.
Тем не менее они становились мишенью со стороны Украины. И вот эту проблему необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходилосказал Рубио
Президент США Дональд Трамп всегда стремился прекратить украинский конфликт и делает все возможное, чтобы это произошло, добавил дипломат.
Ранее Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры России. В ответ глава киевского режима заявил, что остановит атаки лишь в том случае, если закончатся удары Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре.