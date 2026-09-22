Политолог Дробницкий: США не станут наказывать Украину за атаки на танкеры

Политолог объяснил, почему Трамп не может наказать Киев за атаки на танкеры Политолог Дробницкий: США не станут наказывать Украину за атаки на танкеры

Москва22 сен Вести.США не будут принимать меры против Украины из-за атак на нефтяные танкеры, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, президент США Дональд Трамп не располагает возможностью единолично реализовать решения такого масштаба.

Дробницкий напомнил, что в 2025 году глава Белого дома уже распоряжался приостановить обмен разведданными с Украиной после конфликта с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Однако, как отметил эксперт, это решение в итоге не было исполнено.

Надо понимать, что для выполнения всех распоряжений президенту нужно полностью владеть госаппаратом. А Трамп управляет им весьма фрагментарно сказал политолог

По словам Дробницкого, даже в случае атаки на танкер, принадлежащий американской компании Chevron, реакция Вашингтона может ограничиться нотой протеста. При этом политолог считает, что более масштабных мер против Киева ждать не стоит.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен ударами Киева по судам с американской нефтью. При этом он сомневается, что атаки были преднамеренными.