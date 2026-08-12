Эксперт объяснил отказ Украины от атак по инфраструктуре КТК Эксперт Блохин объяснил возможный отказ Украины от атак по инфраструктуре КТК

Москва12 авг Вести.Для того, чтобы избежать нанесения экономического ущерба США, а также не портить отношения с Вашингтоном, Украина может воздержаться от атак по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Таким мнением с ИС "Вести" поделился научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

Он добавил, что отказ от атак по КТК может являться частью попытки Киева склонить США на свою сторону на переговорах.

Во-первых, это [атаки по КТК] вредит переговорам. Во-вторых, это наносит ущерб Соединенным Штатам, да, экономический ущерб. А в-третьих Украина хочет, чтобы Соединенные Штаты на этих грядущих переговорах занимали проукраинскую позицию рассказал Блохин

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина прекратила атаковать инфраструктуру КТК. Произошло это после давления на Киев со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса.