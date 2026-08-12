Москва12 авг Вести.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс лично потребовал от Киева прекратить атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Вэнс озвучил соответствующую просьбу в ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Издание обратило внимание, что с тех пор Украина не осуществляла удары по КТК.

Мы внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам сказал газете украинский чиновник

По словам другого источника, Киев согласился на требование Вашингтона, поскольку рассчитывает получить от Соединенных Штатов лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

В материале напоминается, что американские энергетические компании Chevron и ExxonMobil владеют долями в Каспийском трубопроводном консорциуме, который обеспечивает доставку нефти из Казахстана в порт Новороссийска.