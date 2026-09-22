Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у США нет воли для принуждения Киева к миру

Аналитик Джонсон заявил, что у Вашингтона нет воли для принуждения Киева к миру Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у США нет воли для принуждения Киева к миру

Москва22 сен Вести.Соединенные Штаты обладают рычагами влияния, позволяющими принудить Украину к миру, однако у них нет политической воли. Таким мнением поделился политический аналитик, бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента Ларри Джонсон.

В интервью ТАСС он рассказал, что Киев может и не хочет идти на уступки, однако у него не будет выбора из-за зависимости от западной логистики и боеприпасов.

Однако до сих пор США не проявляли готовности использовать эти рычаги. В этом и заключается ключевой момент - отсутствие политической воли заявил Джонсон

Он также подчеркнул, что России необходимо добиваться целей специальной военной операции оружием, потому что особых надежд на диалог с Киевом нет.

Между тем портал Axios написал, что американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским потребовал остановить украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.