Москва22 сенВести.Соединенные Штаты обладают рычагами влияния, позволяющими принудить Украину к миру, однако у них нет политической воли. Таким мнением поделился политический аналитик, бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента Ларри Джонсон.
В интервью ТАСС он рассказал, что Киев может и не хочет идти на уступки, однако у него не будет выбора из-за зависимости от западной логистики и боеприпасов.
Однако до сих пор США не проявляли готовности использовать эти рычаги. В этом и заключается ключевой момент - отсутствие политической волизаявил Джонсон
Он также подчеркнул, что России необходимо добиваться целей специальной военной операции оружием, потому что особых надежд на диалог с Киевом нет.
Между тем портал Axios написал, что американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским потребовал остановить украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.