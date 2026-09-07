Политолог Ярошенко: у США есть инструменты, чтобы закончить конфликт на Украине

Политолог назвал необходимые шаги со стороны США для окончания войны на Украине Политолог Ярошенко: у США есть инструменты, чтобы закончить конфликт на Украине

Москва7 сен Вести.Соединенные Штаты обладают необходимым набором инструментов, чтобы закончить вооруженный конфликт на Украине, однако этого не происходит. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

Ключевые меры поддержки киевского режима со стороны Вашингтона включают поставки вооружений и предоставление разведданных, отметил эксперт.

У США есть все необходимые инструменты, чтобы конфликт закончить… это перестать поставлять вооружения и разведданные. Если с вооружениями чуть сложнее, потому что запланированы бюджеты… то разведданные перестают поставляться прямо одномоментно. Достаточно дать приказ, и все это закончится. Этого не происходит сообщил Ярошенко

В субботу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По итогам переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча длилась более трех часов, была своевременной и оказалась весьма полезной для обеих сторон.

На следующий день, 6 сентября, американская делегация посетила Киев для консультаций по вопросам урегулирования украинского конфликта. Переговоры состоялись в два этапа. Уиткофф отметил, что увидел значительный прогресс по вопросу мирного урегулирования.