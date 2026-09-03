США хотят вернуть сотни миллиардов за помощь Украине Трамп заявил, что США потребуют от Европы компенсацию за помощь Украине

Москва3 сен Вести.Вашингтон намерен потребовать от европейских стран вернуть сотни миллиардов долларов, которые администрация Джо Байдена потратила на военную помощь Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В соцсети Truth Social Трамп раскритиковал тех, кто, по его мнению, неверно освещает операцию США в Иране. Он заявил, что у страны почти неограниченные запасы боеприпасов и что США производят их в рекордных объемах, создавая резервы на случай чрезвычайных ситуаций.

По словам Трампа, сейчас Вашингтон оставляет боеприпасы для собственных нужд, но вскоре возобновит поставки союзникам. Он также утверждает, что администрация Байдена бесплатно передала Украине больше боеприпасов, чем США использовали в Иране, а общий объем помощи Украине и НАТО составил сотни миллиардов долларов.