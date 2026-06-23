Москва23 июн Вести.США тратили безумные деньги на НАТО. Об этом глава государства Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, данная статья расходов Вашингтона составляла 600 миллиардов долларов в год. При этом он посетовал на то, что союзники США по альянсу не подержали Вашингтон, который шел на такие траты для того, чтобы "защитить их, главным образом от России".

Я бы сказал - вы только вдумайтесь в это - что реальные суммы, которые мы тратим на НАТО, просто безумны сказал Трамп

Глава Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты могут отказать Европе в помощи после того, как европейские союзники Вашингтона по НАТО не помогли ему в конфликте с Ираном.