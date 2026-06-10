Трамп заявил, что США могут восстановить Иран в обмен на половину нефти страны

Трамп: США могут помочь Ирану по аналогии с планом Маршалла в обмен на нефть Трамп заявил, что США могут восстановить Иран в обмен на половину нефти страны

Москва10 июн Вести.США готовы предложить свои услуги по восстановлению Ирана после завершения войны в обмен на нефтяные запасы Исламской Республики, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу ABC News.

Кому-то придется строить всю эту [разрушенную в ходе войны] инфраструктуру ... Знаете, речь идет о триллионе долларов, а возможно, и больше. И именно поэтому мы, вероятно, будем участвовать в восстановлении [Ирана] ... помогать им восстанавливаться сказал американский лидер

Кроме того, на вопрос, можно ли сравнить подобную помощь с планом Маршалла – американской программой восстановления Европы после Второй Мировой войны – Трамп ответил утвердительно. Однако Трамп подчеркнул, что в качестве платы за "помощь" Ирану он хотел бы получить половину нефтезапасов страны.

Как написала газета The New York Times, непостоянство Трампа в процессе мирных переговоров стало препятствием на пути к заключению соглашения с Ираном. Якобы стороны уже условились о том, что Тегеран приостановит программу обогащения урана на 10 лет, но президент США все-таки настоял на 20-летней приостановке.

Cам американский лидер накануне заявил, что США объявят о "полной победе" над ираном в ближайшие две недели.

В свою очередь, телеканал CNN подсчитал, сколько раз глава Белого дома обещал скорое урегулирование конфликта. По данным на 9 июля, Трамп говорил об этом как минимум 37 раз.