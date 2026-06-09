NYT: непостоянство Трампа шокировало Иран и привело к срыву переговоров NYT: Трамп постоянно меняет условия сделки с Ираном

Москва9 июн Вести.Постоянно меняющиеся требования президента США Дональда Трампа и его разочарование переговорным процессом стали препятствием на пути к заключению соглашения с Ираном, пишет The New York Times.

По словам посредников, на которых ссылается издание, Трамп разочарован отсутствием прямого диалога с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и медленным темпом переговоров.

При этом Трамп неоднократно нарушал условия сделки, согласованные его командой, отмечается в статье. Так, в первом раунде главные переговорщики американского лидера Стивен Уиткофф и Джей Ди Вэнс предложили соглашение, по которому Иран приостановит свою программу обогащения урана на 10 лет, однако, когда Иран согласился на эти условия, Трамп потребовал 20-летней приостановки.

Иранские чиновники заявили, что согласились с этим первоначальным предложением и были шокированы, когда президент изменил свою позицию и настоял на 20-летней приостановке. По словам посредников, это стало одной из главных причин, по которой переговоры сорвались говорится в статье

Недавно, пока переговорщики ждали ответа Хаменеи на последний проект соглашения, Трамп добавил новые условия, касающиеся ядерной программы и заморозки активов, что усилило недоверие Тегерана к переговорам, указало издание.

В свою очередь, верховный лидер Ирана все еще скрывается, чтобы не повторить судьбу своего отца, аятоллы Али Хаменеи, убитого в результате американо-израильских ударов. Посредникам требуются дни, чтобы реагировать на изменения в рамках переговоров, поскольку у них нет прямой связи с Моджтабой Хаменеи.

Кроме того, Хаменеи старается не вызывать недовольства сделкой со стороны высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции, которые придерживаются жесткой линии в отношениях с США.

7 июня в интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что поговорил бы с верховным лидером Ирана напрямую, и предположил, что тот "рациональнее" своего отца.