Москва15 мая Вести.Непомерные амбиции президента США Дональда Трампа являются ключевым препятствием к достижению соглашения между США и Ираном, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи в интервью ТАСС.

Трамп хочет получить все выгоды и привилегии и не идет на компромисс, отметил Санеи.

Переговоры должны строиться так, чтобы стать выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры приводит ТАСС слова Санеи

По мнению посла, в последнее время переговоры не приводили к успеху из-за чрезмерных амбиций США.

Недавно Трамп сказал, что не хочет 90%, не хочет 95%, он хочет 100% выгоды и привилегий получить от Ирана. Но мы считаем, что он сделал большую ошибку и столкнулся с очень крепкой стеной подчеркнул Санеи

Посол напомнил, что США говорят: "Сейчас Иран, завтра наступит очередь Кубы, потом может оказаться другая независимая страна". Однако Тегеран намерен противостоять этим амбициям США.

Вашингтон постоянно следит за иранскими ядерными объектами. Трамп пригрозил Тегерану повторными ударами по ядерным объектам, если Иран предпримет попытку вывезти обогащенный уран. Вашингтон и Тегеран должны заключить сделку, иначе США уничтожат Иран.