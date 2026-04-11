Тегеран считает, что Вашингтон на переговорах выдвигает "чрезмерные" требования

Москва11 апр Вести.Тегеран считает, что Вашингтон выдвигает "чрезмерные" требования на переговорах в Исламабаде. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Сообщается, что стороны уже провели два раунда переговоров.

США и в этом раунде переговоров выдвигают чрезмерные требования передает IRIB

Кроме того, по данным Tasnim, позиции Тегерана и Вашингтона на переговорах в Исламабаде серьезно расходятся в вопросе судьбы Ормузского пролива.

Как стало известно ранее, Соединенные Штаты представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского главы Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.