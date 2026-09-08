Военный эксперт Коротченко объяснил причину визита Уиткоффа и Кушнера в Москву Эксперт Коротченко рассказал о возможной причине визита Уиткоффа и Кушнера в РФ

Москва8 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву для активизации переговорных усилий, поскольку президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу нужно показать своим избирателям видимость вовлеченности в разрешение украинского конфликта перед промежуточными выборами в Конгресс. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Американцы нам не друзья… И грядущий проигрыш на промежуточных выборах в Конгресс заставляет Трампа каким-то образом активизировать переговорные усилия для того, чтобы продать что-то электорату под видом своего нового внешнеполитического успеха заявил Коротченко

Коротченко отметил, что, по его мнению, украинский конфликт завершится только тогда, когда военное преимущество России станет необратимым.

Однако те же самые объятия Уиткоффа и Кушнера, которыми они обменивались с лидерами киевского режима, тоже, собственно, никаких иллюзий ни у кого оставлять не должны. Самый главный, важный вывод: мир будет достигнут лишь тогда, когда необратимость военных успехов России станет не просто очевидной для всех. Она станет необратимой с точки зрения наступления дальнейших политических последствий сказал Коротченко

Встреча спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным состоялась 5 сентября. Глава РФ в начале переговоров передал наилучшие пожелания и слова благодарности президенту США Дональду Трампу, а также назвал непростой ситуацию, с которой им с Уиткоффом и Кушнером придется разбираться в ходе обсуждения.