Москва21 авг Вести.Президента США Дональда Трампа в ближайшее время ждет выбор: либо просить дополнительные деньги для Киева у конгресса, либо отказаться от дальнейшей помощи, сообщил на YouTube-канале профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его мнению, Трамп заинтересован в том, чтобы отрезать Украину от помощи, если это поможет завершить конфликт.

Ему придется решить, собирается ли он получить разрешение конгресса продолжать финансировать украинцев или поставлять им оружие, или же он просто откажется от них. Это решение скоро будет принято отметил Миршаймер

Он уверен, что Европа не сможет надолго заменить США в вопросе помощи Киеву, так как они сами в сложном положении и тратят "огромные деньги", к тому же у них нет нужного Украине оружия.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что дальнейшая эскалация конфликта Москвы и Киева, независимо от объема помощи западных спонсоров, может привести исключительно к уничтожению Украины как государства.