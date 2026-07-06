Москва6 июл Вести.Судьба украинского фронта зависит от того, сумеют ли европейские страны на саммите НАТО добиться от президента США Дональда Трампа возвращения к активной роли в украинском конфликте или нет. Об этом рассказал профессор кафедры взаимодействий бизнеса и власти ВШЭ, политолог Марат Баширов в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его мнению, европейские спонсоры украинского конфликта переживают экономический кризис и поэтому критически нуждаются в американской помощи.

Потому что европейцы оказались в очень тяжелой ситуации. Когда был Анкоридж, два президента [России и США] поговорили, они наметили определенный трек, как выходить из этого конфликта. Соответственно, Дональд Трамп сказал: "Я могу сделать вот это" - имелось в виду заставить [главу киевского режима Владимира] Зеленского выйти из Донбасса и после этого вернуться к стамбульским договоренностям. Ему этого не удалось - отговорили его европейцы. И в этот момент Дональд Трамп сказал: "Окей, если вы, европейцы, готовы полностью заменить США с точки зрения вооружений, с точки зрения финансирования, ради бога, занимайтесь". Вот они этим занимаются. Их надежда на то, что они на саммите НАТО уговорят Трампа обратно вернуться и начинать более активно помогать Украине. Ведь на сегодняшний день то, что идет от американцев, это идет за деньги европейцев. И они чувствуют, что если на этом саммите НАТО они "не сломают" Трампа, то есть не уговорят его вернуться не в качестве модератора, а в той роли, которая была при [экс-президенте США Джо] Байдене, то украинский фронт, он посыплется. И мы с вами увидим это, потому что Дональд Трамп не согласится считает Баширов

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, какие ключевые проблемы будут обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре.