Москва6 июл Вести.Стратегия президента США Дональда Трампа направлена ни на мир на Украине, ни на войну. Его цель - поставить европейскую экономику в зависимое положение от американской. Об этом рассказал профессор кафедры взаимодействий бизнеса и власти ВШЭ, политолог Марат Баширов в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его мнению, интерес американского президента заключается в том, что чем продолжительнее и масштабнее будет вовлеченность европейских государств в украинский конфликт, тем стремительнее будет происходить деградация их экономических систем.

Почему Дональду Трампу невыгодно, чтобы этот конфликт быстро прекращался? Этот баланс, который сейчас происходит, устраивает его абсолютно. Объяснение очень простое: чем дольше европейцы лезут в этот конфликт, тем быстрее рушится их экономика. У Трампа интерес не в мире и не в войне. У него интерес в том, чтобы европейская экономика села под американскую экономику. Первую энергетическую удавку набросил сдуру [экс-президент США Джо] Байден, когда были разрушены Северные потоки, а вот вторую энергетическую удавку набросил сам Трамп через войну с Ираном. То есть прекратились опять-таки стабильные дешевые поставки нефти и газа в европейскую экономику. Что сделали европейцы? Они побежали милитаризировать свою экономику и таким образом убивают гражданскую рассказал Баширов

Политолог добавил, что в результате крупнейший автомобильный холдинг Фольксваген увольняет 100 000 человек. Предприятия баз переезжают в Китай и в Америку. Трампа это абсолютно устраивает.

Высокодоходные, высокотехнологичные европейские предприятия начинают разбегаться между США и Китаем. Это вот как раз тот процесс построения многополярного мира. Поэтому его этот баланс абсолютно устраивает. Все рассуждают про войну, а надо смотреть про экономическую выгоду, от которой Трамп никогда не отказывался объяснил Баширов

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп на полях саммита Североатлантического альянса намерен провести встречу с лидепом киевского режима Владимиром Зеленским