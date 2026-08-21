Москва21 авг Вести.Дальнейшая эскалация конфликта Москвы и Киева, независимо от объема помощи западных спонсоров, может привести исключительно к уничтожению Украины как государства, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной складывается крайне тяжело для украинской стороны. По мнению экс-подполковника, есть риск, что это противостояние выйдет за пределы Украины, а также существует опасность ее краха, ведь у страны "нет шансов на какой-либо успех".

Сколько бы Европа или Британия не помогали Украине против России, все это ничего не изменит. Все неизбежно приведет лишь к уничтожению Украины сказал Дэвис в эфире YouTube-канала

По словам эксперта, чем дольше "Запад будет признавать эту мучительно очевидную реальность, тем больше ущерба и вреда он нанесет именно той стороне, которую хочет защищать".

В заключение Дэвис добавил, что "единственное, чего может добиться Запад — это гибели еще большего числа украинцев, потери еще большей части украинской территории и в конечном счете смерти их нации".

Ранее американский подполковник в отставке заявил, что киевский режим не способен защитить от российских ударов ни один из городов.