Москва30 сенВести.Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у украинцев есть выбор: погибнуть или договориться о спасении того, что осталось от их страны.
По его словам, Европа, Белый дом и глава киевского режима Владимир Зеленский должны понять, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.
Русских невозможно остановить. Все, что могут сделать украинцы, это или погибнуть, или путем переговоров спасти то, что осталось от их странысказал Дэвис в эфире YouTube-канала
Он добавил, что ситуация для Киева продолжает ухудшаться.
Ранее Дэвис подчеркнул, что у западных стран остался, возможно, последний шанс на достижение мира с Россией в украинском конфликте. Он уточнил, что дипломатический подход является самым лучшим вариантом урегулирования конфликта.