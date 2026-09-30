Подполковник Дэвис: украинцы могут погибнуть или договориться о спасении страны

"Погибнуть или договориться": Дэвис раскрыл два сценария для Украины Подполковник Дэвис: украинцы могут погибнуть или договориться о спасении страны

Москва30 сен Вести.Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у украинцев есть выбор: погибнуть или договориться о спасении того, что осталось от их страны.

По его словам, Европа, Белый дом и глава киевского режима Владимир Зеленский должны понять, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.

Русских невозможно остановить. Все, что могут сделать украинцы, это или погибнуть, или путем переговоров спасти то, что осталось от их страны сказал Дэвис в эфире YouTube-канала

Он добавил, что ситуация для Киева продолжает ухудшаться.

Ранее Дэвис подчеркнул, что у западных стран остался, возможно, последний шанс на достижение мира с Россией в украинском конфликте. Он уточнил, что дипломатический подход является самым лучшим вариантом урегулирования конфликта.