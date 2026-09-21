Подполковник в отставке Дэвис заявил о крахе ВСУ и экономики Украины Американский подполковник Дэвис: ВСУ и экономика Украины терпят крах

Москва21 сен Вести.Вооруженные силы Украины и экономика страны терпят крах. Об этом в эфире YouTube-канала рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он подчеркнул, что у киевского режима остается все меньше людей, потому что боевики ВСУ погибают сразу же, как попадают на фронт.

Россия действует методично, уничтожая логистические цепочки, всевозможные линии связи, центры командования и управления… Для Украины это превращается в экзистенциальный кризис заявил Дэвис в эфире YouTube-канала

Эксперт отметил, что, несмотря на проблемы Киева, на Западе продолжают призывать украинцев сражаться до последнего.

Ранее стало известно, что киевскому режиму в 2027 году понадобится западная помощь в размере $96 млрд, причем как в виде прямого финансирования, так и в виде поставок вооружений.

Между тем премьер Украины Сергей Корецкий назвал ситуацию с государственными финансами в стране близкой к критической.