Москва21 сенВести.Вооруженные силы Украины и экономика страны терпят крах. Об этом в эфире YouTube-канала рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он подчеркнул, что у киевского режима остается все меньше людей, потому что боевики ВСУ погибают сразу же, как попадают на фронт.
Россия действует методично, уничтожая логистические цепочки, всевозможные линии связи, центры командования и управления… Для Украины это превращается в экзистенциальный кризисзаявил Дэвис в эфире YouTube-канала
Эксперт отметил, что, несмотря на проблемы Киева, на Западе продолжают призывать украинцев сражаться до последнего.
Ранее стало известно, что киевскому режиму в 2027 году понадобится западная помощь в размере $96 млрд, причем как в виде прямого финансирования, так и в виде поставок вооружений.
Между тем премьер Украины Сергей Корецкий назвал ситуацию с государственными финансами в стране близкой к критической.