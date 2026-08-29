Москва29 авгВести.Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис счел тотальным истреблением украинцев заявления главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (признан в РФ террористом и экстремистом) о том, что ежемесячно в ВСУ нужно мобилизовывать как минимум 30 тысяч человек.
Это полное и тотальное истребление украинской нации и ее будущегонаписал Дэвис в соцсети X
Он добавил, что это будет вечным позором Запада, который не прекращает поддерживать военные действия, несмотря на чудовищные потери.