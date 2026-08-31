Британская газета нашла подтверждение лжи Киева о потерях Telegraph: признания Буданова подтверждают ложь Киева о потерях

Москва31 авг Вести.Заявления главы офиса украинского президента Кирилла Буданова (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о необходимости мобилизации 30 тысяч украинцев ежемесячно свидетельствуют, что Киев лжет о потерях на фронте, пишет газета The Telegraph.

В газете прокомментировали слова Буданова, что в ВСУ нужно набирать минимум 30 тысяч человек ежемесячно, чтобы поддерживать численность армии.

…Можно заключить, что потери гораздо хуже, чем официально признают указывается в статье издания

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, призыву подлежат мужчины с 25 до 60 лет.

Украина проигрывает в конфликте, о чем свидетельствует динамика на фронте, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские силовики отмечали, что Киев безуспешно пытается скрывать потери среди офицеров ВСУ.

По данным Минобороны, с 1 января по 11 августа 2026 года ВСУ потеряли более 282 тысяч военнослужащих.