Песков: Украина проигрывает, динамика на фронте об этом говорит

Динамика на фронтах говорит, что Украины проигрывает, заявил Песков Песков: Украина проигрывает, динамика на фронте об этом говорит

Москва26 авг Вести.Украина проигрывает в конфликте, о чем свидетельствует динамика на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе брифинга Песков прокомментировал критику бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, направленную против киевского режима.

То, что Украина проигрывает конфликт, это однозначно, динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует сказал он

По его словам, на Украине также усиливаются внутриполитические противоречия. Песков подчеркнул, что европейские кураторы игнорируют потерю Киевом устойчивости. Он назвал это "большой ошибкой".

Ранее Федоров в интервью агентству Reuters выразил мнение, что для Украины наступил переломный момент. Он также признал, что ВСУ "медленно проигрывают".