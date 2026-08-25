На Украине признали, что проигрывают России Экс-министр обороны Украины Федоров признал, что ВСУ "медленно проигрывают" РФ

Москва25 авг Вести.Украина в настоящий момент "медленно проигрывает" России в конфликте, признал бывший глава украинского Министерства обороны Михаил Федоров в интервью агентству Reuters.

По его мнению, киевскому режиму необходимо разработать новый план завершения конфликта. Как отметил экс-министр, на это у Украины есть всего несколько месяцев.

Я думаю, что сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем сказал Федоров

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что победа России в специальной военной операции будет достигнута, в Москве в этом есть полная уверенность. Как в свою очередь отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Россия рассчитывает добиться победы в СВО в "видимой перспективе".