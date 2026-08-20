Аналитик Коновалов: Запад выдохся и будет вынужден пойти на переговоры с РФ

Эксперт предрек, что Запад будет вынужден пойти на переговоры с Россией Аналитик Коновалов: Запад выдохся и будет вынужден пойти на переговоры с РФ

Москва20 авг Вести.Страны Запада уже выдохлись от поддержки киевского режима и будут вынуждены в скором времени начать переговоры с Россией по завершению конфликта. Такое предположение высказал NEWS.ru военный аналитик Иван Коновалов.

По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли способность к эффективному сопротивлению на фронтах специальной военной операции (СВО). Западные элиты же теряют интерес к продолжению конфликта.

Мы перекрыли поставки в ВСУ по Черному морю. Украина — благодаря ближневосточному кризису — осталась без ракет для ПВО. Войск на линии боевого соприкосновения у ВСУ явно не хватает, поэтому мы наступаем по всему фронту сказал Коновалов

Эксперт отметил, что власти Великобритании, согласно публикациям The Times, негласно ищут пути диалога с Россией. Это как раз указывает на истощение сил союзников Киева.

Главные интересанты конфликта на Украине — британцы — ищут возможность возобновить контакты с Россией. Это говорит о том, что Запад выдохся отметил Коновалов

Ранее 20 августа американское издание American Conservative отметило, что киевскому режиму в ближайшее время придется вернуться за стол переговоров с Россией, но уже на гораздо более худших условиях, чем в марте 2022 года.