Политолог Диесен: для Киева наступил критический момент в конфликте

"Нокаутирующий удар": на Западе оценили положение Украины после ударов России Политолог Диесен: для Киева наступил критический момент в конфликте

Москва21 авг Вести.Украина сталкивается в зоне конфликта с серьезными трудностями, а западные союзники Киева не могут оказать ему достаточной поддержки, заявил политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Конфликт переходит в новую фазу, при этом ресурсы НАТО, включая оружие и финансы, практически исчерпаны, отметил Диесен.

Дело не в том, что (президент США Дональд – прим. ред.) Трамп не хочет отправлять Украине ракеты Patriot. Их просто нет. Европейцы также сталкиваются с дефицитом вооружений. Украина же испытывает нехватку солдат заявил Диесен

По его мнению, Россия наблюдает за ослаблением Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готовится к решающему удару.

Русские видят, что линия фронта на украинской стороне сужается. По всему фронту проходит трещина. Украина в слабом положении. Россия может нанести нокаутирующий удар уточнил профессор

ВСУ не способны успешно противостоять российским воздушным ударам.

Вся критическая инфраструктура Украины подвергается ударам: заводы, склады, логистические центры, мосты, железные дороги, АЗС, нефтеперерабатывающие предприятия. Это происходит на фоне истощения украинских средств ПВО подчеркнул Диесен

Минобороны России сообщило 20 августа, что российские войска освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Между тем минувшей ночью российская армия нанесла массированные удары по объектам военной промышленности, транспортно-логистическим центрам и складам в Киеве и Киевской области.