Москва21 авгВести.Украина сталкивается в зоне конфликта с серьезными трудностями, а западные союзники Киева не могут оказать ему достаточной поддержки, заявил политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
Конфликт переходит в новую фазу, при этом ресурсы НАТО, включая оружие и финансы, практически исчерпаны, отметил Диесен.
Дело не в том, что (президент США Дональд – прим. ред.) Трамп не хочет отправлять Украине ракеты Patriot. Их просто нет. Европейцы также сталкиваются с дефицитом вооружений. Украина же испытывает нехватку солдатзаявил Диесен
По его мнению, Россия наблюдает за ослаблением Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готовится к решающему удару.
Русские видят, что линия фронта на украинской стороне сужается. По всему фронту проходит трещина. Украина в слабом положении. Россия может нанести нокаутирующий ударуточнил профессор
ВСУ не способны успешно противостоять российским воздушным ударам.
Вся критическая инфраструктура Украины подвергается ударам: заводы, склады, логистические центры, мосты, железные дороги, АЗС, нефтеперерабатывающие предприятия. Это происходит на фоне истощения украинских средств ПВОподчеркнул Диесен
Минобороны России сообщило 20 августа, что российские войска освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Между тем минувшей ночью российская армия нанесла массированные удары по объектам военной промышленности, транспортно-логистическим центрам и складам в Киеве и Киевской области.