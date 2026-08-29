Москва29 авгВести.Североатлантической альянс не готов нести ответственность за последствия ответных ударов Вооруженных сил России по объектам на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в социальной сети X.
Он задался вопросом, зачем киевский режим и его западные кураторы эскалирует конфликт ударами по российской гражданской инфраструктуре в ситуации, когда Россия во много раз превосходит Украину в сфере военно-воздушных сил.
Эти решения не подвергаются осмыслению, и, следовательно, нет никакой корректировки курса. Политико-медийная элита НАТО всегда переходит от восторга во время безрассудной эскалации к крокодильим слезам, когда следует ответный ударнаписал Диесен
Профессор также выступил за прекращение экспансионизма НАТО.