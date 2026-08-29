На Западе заявили, что НАТО не готова отвечать за удары России по Украине Диесен: НАТО не готова взять ответственность за контрудары РФ по Украине

Москва29 авг Вести.Североатлантической альянс не готов нести ответственность за последствия ответных ударов Вооруженных сил России по объектам на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в социальной сети X.

Он задался вопросом, зачем киевский режим и его западные кураторы эскалирует конфликт ударами по российской гражданской инфраструктуре в ситуации, когда Россия во много раз превосходит Украину в сфере военно-воздушных сил.

Эти решения не подвергаются осмыслению, и, следовательно, нет никакой корректировки курса. Политико-медийная элита НАТО всегда переходит от восторга во время безрассудной эскалации к крокодильим слезам, когда следует ответный удар написал Диесен

Профессор также выступил за прекращение экспансионизма НАТО.