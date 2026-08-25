Дизен обвинил НАТО в двойных стандартах при поддержке ударов по России

Норвежский профессор заявил о стратегии НАТО по ударам вглубь территории РФ Дизен обвинил НАТО в двойных стандартах при поддержке ударов по России

Москва25 авг Вести.Страны НАТО открыто поддерживают стратегию нанесения ударов вглубь российской территории. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

По словам норвежского профессора, НАТО не скрывает свою стратегию – обеспечивать киевский режим оружием и разведданными, а также определять цели по российским гражданским объектам. Он отметил, что блок таким образом пытается заставить мирных граждан "почувствовать войну".

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне негативно оценивает планы Великобритании передать Украине технологии для производства дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что таким образом Лондон препятствует мирному урегулированию конфликта.