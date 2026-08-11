Россия ударами по ВПК усиливает давление на Украину, заявили на Западе Steigan: РФ усилила давление на Украину спутниковыми системами и средствами РЭБ

Москва11 авг Вести.Россия наносит удары по военно-промышленному комплексу Украины, усиливая давление. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

Автор публикации отметил, что Киев подвергается частым ракетным ударам, которые нельзя остановить. По его словам, Россия постепенно ликвидирует инфраструктуру украинского ВПК, и следующим шагом могут стать фугасные авиационные бомбы, "сброшенные с Су-34". Также своего часа ожидает комплекс "Орешник", говорится в статье.

Российские ракеты, беспилотники и бомбардировщики утюжат Украину, а "Рассвет" и средства радиоэлектронной борьбы душат системы ее связи следует из публикации

Автор статьи убежден, что конфликт планомерно идет к завершению.

Уже не вызывает сомнений, что Донбасс вот-вот будет освобожден. Неясны лишь сроки и масштабы, а не ход событий. Это не тот конфликт, который продлится "еще много лет". Он приближается к своему завершению, и дальнейшее развитие событий совершенно ясно заключил он

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что для переговоров по Украине необходим зрелый и конструктивный подход от западных стран. При этом Москва неизменно остается открытой к диалогу, отметил он.