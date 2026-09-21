Москва21 сен Вести.У Киева нет ни малейшего шанса переломить ситуацию в свою пользу в ходе конфликта с Москвой. В этом конфликте Украина превратилась в недееспособное государство. Такое заявление сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что Украина уже потеряла примерно 20% своей территории и, несомненно, потеряет еще. У РФ мощные стимулы сохранять Украину в качестве нежизнеспособного государства. Киев, добавил профессор, также может лишиться выхода к морю.

Экономика Украины уже разрушена. Это катастрофа признал Миршаймер

По его словам, на Западе в Украине прежде всего видят таран, который можно использовать против России. Эти люди, добавил профессор, несут огромную ответственность за то, что происходит с Украиной.

И это гораздо больше, чем просто поражение на поле боя отметил он

Единственная сфера, где на передовой удается сохранить некий баланс в плане огневой мощи, — это беспилотники, подчеркнул Джон Миршаймер. Без них этот конфликт уже давно бы закончился. Россияне могли бы разгромить украинцев еще год или два назад, считает профессор Чикагского университета.

У НАТО огромные проблемы, констатировал Миршаймер. В ВСУ признают, что скоро русские будут в Запорожье. У него нет сомнений, что украинцы обречены на поле боя на поражение, учитывая превосходство противника как в численности, так и в огневой мощи. То, что российская армия продвигается медленно, объясняется двумя факторами: вооруженные силы России ведут бои на территории, где требуется взять крупные города, кроме того они действуют очень осторожно и обдуманно, чтобы минимизировать потери.

Киев проиграет в случае, если стране не удастся пережить зиму, пишет Bloomberg.