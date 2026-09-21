Bloomberg: Киев проиграет в случае, если стране не удастся пережить зиму

На Западе назвали возможное поражение Киева в результате суровой зимы Bloomberg: Киев проиграет в случае, если стране не удастся пережить зиму

Москва21 сен Вести.Если Украине не удастся пережить зиму, она в конечном итоге проиграет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По его словам, каждый год ситуация на фронте для украинского командования меняется каждой год. Зимой ВСУ практически всегда испытывают особенные трудности, заметил собеседник агентства.

Украинцы уже разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, поскольку зима может стать самой суровой за всю историю войны сказал он

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что среди украинцев распространяется паника из-за неготовности страны к холодам и отопительному сезону.