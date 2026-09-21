Москва21 сенВести.Если Украине не удастся пережить зиму, она в конечном итоге проиграет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По его словам, каждый год ситуация на фронте для украинского командования меняется каждой год. Зимой ВСУ практически всегда испытывают особенные трудности, заметил собеседник агентства.
Украинцы уже разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, поскольку зима может стать самой суровой за всю историю войнысказал он
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что среди украинцев распространяется паника из-за неготовности страны к холодам и отопительному сезону.