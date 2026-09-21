Европейские страны тайно поставляют Киеву оборудование для подготовки к зиме Bloomberg: Европа тайно оказывает поддержку Украине в подготовке к зиме

Москва21 сен Вести.Отопительное оборудование и другие ресурсы тайно доставляются на Украину из стран Европы. Это происходит в преддверии зимы, которая может стать худшей для киевского режима с 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Информацию изданию предоставил анонимный источник, знакомый с ситуацией. Уточняется, что собеседник скрыл свою личность именно из-за того, что Европа старается помогать Украине не публично.

Европейские союзники уже вносят свой вклад, предоставляя имеющиеся у них ресурсы, в том числе запасные части для электростанций и отопительного оборудования говорится в публикации

Также в материале Bloomberg отмечается, что киевскому режиму придется признать поражение, если страна не сможет пережить зиму.