В минобороны Франции признали, что Украину ожидает тяжелая зима

В минобороны Франции заявили, что Украину ожидает тяжелая зима В минобороны Франции признали, что Украину ожидает тяжелая зима

Москва17 сен Вести.Министр-делегат при минобороны Франции Алис Рюфо признала, что грядущая зима будет тяжелой для Украины и "все это знают".

Зима на Украине будет трудной, все это знают сказала она в интервью телеканалу BFMTV

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявлял, что предстоящая зима в стране может стать сложнее предыдущей.

По мнению депутата Верховной рады Анны Скороход, украинские чиновники несерьезно относятся к угрозе зимнего коллапса, хотя жители уже паникуют.

Киевский режим исчерпал почти все запасы средств на защиту энергетики для прохождения предстоящей зимы, из необходимых 650 миллионов евро было потрачено 530 миллионов. Об этом свидетельствуют данные украинского кабмина.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обычных украинцев просто перевели в категорию некритических расходов.