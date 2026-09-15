Москва15 сен Вести.Киевский режим расписался в финансовом бессилии, сознавшись в банкротстве экономики Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что сводка с Украины в сентябре все больше похожа на хронику терпящего крах государства, чья "пропаганда режима о бесконечных перемогах, победах и так далее" затмевает экономическую реальность.

Украинские чиновники пытаются изобрести изящные формулировки для описания пустоты казны, отсутствия возможности нормально экономике функционировать, в то время как на Банковой продолжают тиражировать воинственные, военизированные заявления, интервью, распродавать остатки суверенитета западным корпорациям и самонадеянно подписывать контракты на век вперед сказала официальный представитель МИД РФ на брифинге

Захарова объяснила, что договоры заключаются на 100 лет, поэтому отвечать за них никому не придется. Если западные партнеры Киева поинтересуются исполнением обязательств, всегда можно ответить, что до истечения контракта остается еще 88 лет, и спрашивать нужно у тех, "кто придет позже".

На прошлой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко расписался в финансовом бессилии буквально. Его заявление о том, что его ведомство исчерпало, это его цитата, исчерпало все вербальные способы коммуникации с западными донорами и дошло до предела, - это официальное признание банкротства украинской экономики. На смену красивым обещаниям пришел жесткий, как он же сам, украинский министр, выразился, "регламент ограниченной ликвидности", денег на Украине нет, а социальные выплаты и пенсии обычным гражданам официально заморожены и отложены на декабрь добавила Захарова

Именно это, по словам дипломата, является "ценой бесплатного сыра".

На этом фоне, заметила Захарова, 10 сентября украинский премьер Сергей Корецкий подготовил пакет срочных законопроектов, чтобы "выпросить на Западе новые транши".

Вы поймите, это не то, что Запад им деньги не дает. Я только что сказала, Запад им дает сотни миллионов, миллиарды, буквально каждый месяц, придумывая новые способы, но на что? Только с одной целью - для продолжения бойни. Это чудовищно…То есть на социальные пособия на Украине тем, например, кто потерял своих детей, у кого близкие родственники остались инвалидами, самим раненым, искалеченным, у них нет денег, но на то, чтобы производить новых калек, у них деньги есть. Представляете? Это не просто лицемерие, цинизм, я считаю, что это уже то, что называется абсолютным злом, которое дошло до вот уже публичной политической сферы подчеркнула она

Официальный представитель МИД РФ акцентировала внимание на том, что финансовые власти Украины больше не считают нужным что-либо скрывать: если "копейки, а теперь, как их переименовали в Киеве, шаги и появятся, то они пойдут исключительно на военные нужды".

Выходит, обычных украинцев вполне официально просто перевели в категорию некритических расходов. Это наглядно подтверждает, что киевский режим давно и полностью утратил экономический суверенитет и стал марионеткой, просто марионеточным протекторатом на полном содержании Запада. Одна задача у этой марионетки - брать дубину и наносить удары. Самое что страшное - удары по себе же заключила Захарова

Ранее Корецкий заявил, что дефицит оборонного бюджета страны на 2026 год составляет 27 млрд долларов. По его словам, Киев уже направил 1,5 млрд долларов из внутренних средств на оборону и рассчитывает на помощь западных партнеров.