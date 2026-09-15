Заявления Киева о дефиците в $27 млрд произвели на ЕС эффект сброшенной бомбы WP: дефицит бюджета Украины в $27 млрд произвел на ЕС эффект сброшенной бомбы

Москва15 сен Вести.Европейские чиновники не ожидали, что дефицит оборонного бюджета Украины достигнет $27 млрд и возникнет настолько быстро, пишет The Washington Post.

Ранее украинский премьер Сергей Корецкий заявил, что дефицит оборонного бюджета страны на 2026 год составляет $27 млрд. По его словам, Киев уже направил $1,5 млрд из внутренних средств на оборону и рассчитывает на помощь западных партнеров.

Запрос Украины вызвал серьезную обеспокоенность среди еврочиновников, считавших, что в основном решили бюджетные проблемы Киева на текущий и следующий годы. Один из высокопоставленных дипломатов заявил WP, что сообщение о дефиците стало для участников "коалиции желающих" крайне неприятной неожиданностью.

Украина могла бы выбрать другой способ подачи информации – в "коалиции желающих" царило ощущение, будто сбросили бомбу приводит издание слова дипломата

Европейские представители ожидали отклонений от прежних бюджетных прогнозов из-за продолжения конфликта, однако не предполагали дефицита такого масштаба и его столь скорого возникновения. Кроме того, у представителей ЕС возникли вопросы о том, как украинские власти рассчитали сумму в $27 млрд.

14 сентября Корецкий назвал ситуацию с государственными финансами на Украине критической и призвал Верховную раду быстрее принять необходимые для получения международной помощи законопроекты.