Эксперт предрек дефицит оборонного бюджета Украины в $40 млрд к концу года Эксперт Колташов предрек рост дефицита военного бюджета Украины до $40 млрд

Москва15 сен Вести.Дефицит оборонного бюджета Украины к концу года может увеличиться до 40 миллиардов долларов. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

В конце августа глава киевского режима Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете Украины на военные нужды в 27 миллиардов долларов​​​. Он потребовал от европейских партнеров выделить часть денег из кредита Евросоюза, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов.

Затраты растут, поступления сокращаются. Экономика Украины и доходы бюджета находятся сейчас в остром кризисном состоянии. Причина — закрытие черноморских портов, проблемы с отгрузкой товаров в дунайских портах, проблемы с доставкой грузов по железной дороге по автотранспорту, потому что удары наносятся и по Львовской области. В результате возникла ситуация, когда денег остро не хватает, тем более что разбиты многие склады заявил Колташов

Он отметил, что запрошенных 27 млрд долларов Украине может не хватить, так как Россия наращивает удары.

И, кстати говоря, не факт, что 27—28 млрд долларов хватит. Поскольку Россия удары наращивает, и к концу года сумма может подняться до 40 млрд. Тем более что нужны новые складские помещения, какие-то небольшие склады добавил эксперт

В Европе просьбы Киева о выделении новых денежных средств возымели эффект разорвавшейся бомбы. Об этом сообщили авторы американской газеты The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.